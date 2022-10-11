Altıntaş MYO öğrencileri ilk derslerini tarihi Zafertepe Anıtı’nda işledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksek Okulunda 2022-2023 akademik yılı açılış töreni çerçevesinde ilk ders Tarihi Zafertepe Anıtı’nda işlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, “Altıntaş Meslek Yüksek Okulumuzun 2022-2023 akademik yılı açılış töreni çerçevesinde ilk ders Büyük Zaferin 100. Yılında, Tarihi Zafertepe Anıtı’nda işlendi. Törene Kaymakamımız Hüseyin Bozoğlan ile birlikte katılarak eğitim ordumuzun yanında olduk. Altıntaş MYO personeli ve 200 öğrencimizin katıldığı tören sonrasında öğrencilere pilav ayran ikramı yapıldı ve tüm şehitlikler ziyaret edildi” dedi.