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Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda tesis inşaatı
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu sosyal tesis yapımı inşaatının devam ettiği bildirildi.
KÜTAHYA 18.01.2021, 10:45
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu sosyal tesis yapımı inşaatının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Özel İdare Müdürü’nün de katılımıyla, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Altıntaş Belediye Başkanlığı ve Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ortak protokolü ile hayata geçirilen ve Altıntaş Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden sosyal tesis inşaatını yerinde inceledik. İnşaatın kısa sürede bitmesini hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.Heyet daha sonra Murathanlar Köyü’nde yapımı devam eden imam evi inşaatını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında köy muhtarı ile istişare etti.
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