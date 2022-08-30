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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı

İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığı’na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.

KÜTAHYA 30.08.2022, 11:03
Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı

İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığı’na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.

Bakanlık makamının onayı ile Altıntaş Kaymakamlığını vekaleten yürütecek olan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki görevine başladı.

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