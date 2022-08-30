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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı
İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığı’na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.
KÜTAHYA 30.08.2022, 11:03
İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığı’na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.
Bakanlık makamının onayı ile Altıntaş Kaymakamlığını vekaleten yürütecek olan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki görevine başladı.
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