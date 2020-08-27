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Altıntaş Kapalı Spor Salonu yeni döneme hazır
ALTINTAŞ KAPALI SPOR SALONU YENİ DÖNEME HAZIR
KÜTAHYA 27.08.2020, 10:45
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Kütahya’nın Altınaş ilçesinde Kapalı Spor Salonu bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, Kapalı Spor Salonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yardımları ile gerekli tadilatı yapılmış, aydınlatma, ısınma, ses sistemi, skorbort ve zemin çizgi ve boyası yapılarak, gençlerimizin ve sporseverlerin hizmetine sunulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yardımlarından dolayı, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyoruz’’ dedi.
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