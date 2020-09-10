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Altıntaş ilçe pazarı kapatıldı
ALTINTAŞ İLÇE PAZARI KAPATILDI
KÜTAHYA 10.09.2020, 08:48
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde her hafta Cuma günleri kurulan ilçe pazarının bu hafta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Son günlerde ilçemizde artış gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cuma günleri kurulan ilçe pazarımız bu hafta da kurulmayacaktır. Vatndaşlarımızın maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istisnasız kurallara uymaları ricamızdır. İnşallah kısa sürede bu salgın hastalığı hep birlikte atlatacağız’’ dedi.
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