banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı devirerek kupanın sahibi oldu
Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı devirerek kupanın sahibi oldu

Altıntaş ilçe pazarı kapatıldı

ALTINTAŞ İLÇE PAZARI KAPATILDI

KÜTAHYA 10.09.2020, 08:48
2
Altıntaş ilçe pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde her hafta Cuma günleri kurulan ilçe pazarının bu hafta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Son günlerde ilçemizde artış gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cuma günleri kurulan ilçe pazarımız bu hafta da kurulmayacaktır. Vatndaşlarımızın maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istisnasız kurallara uymaları ricamızdır. İnşallah kısa sürede bu salgın hastalığı hep birlikte atlatacağız’’ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0