banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Altıntaş halk oyunları ekipleri gençlerde ve büyüklerde bölge ikincisi

Altıntaş halk oyunları ekipleri Afyonkarahisar’da düzenlenen, Ege Bölge Birinciliği yarışmalarında gençlerde ve büyüklerde bölge ikincisi oldu.

KÜTAHYA 27.06.2022, 09:32
Altıntaş halk oyunları ekipleri gençlerde ve büyüklerde bölge ikincisi

Altıntaş halk oyunları ekipleri Afyonkarahisar’da düzenlenen, Ege Bölge Birinciliği yarışmalarında gençlerde ve büyüklerde bölge ikincisi oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Kısa zamanda büyük gayret göstererek ilimizi bölge yarışmalarında temsil etmeye hak kazandıktan sonra Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından, Afyonkarahisar’da düzenlenen, Ege Bölge Birinciliği yarışmalarında Aydın, Uşak, Afyonkarahisar gibi il ekipleriyle yarışan, Gençlerde ve Büyüklerde Bölge ikincisi olan ilçemiz halk oyunları ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu