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Altıntaş ekonomisi canlanacak
ALTINTAŞ EKONOMİSİ CANLANACAK
KÜTAHYA 04.09.2020, 08:58
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yapımı devam eden canlı hayvan pazarı inşaatında Belediye Başkanı Arif Teke inicelemelerde bulundu.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yapılmakta olan canlı hayvan pazar yerinin zemin beton atma çalışmalarına başlandı. Bölge ekonnomimiz için oldukça önemli olan bu yatırımın bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Altıntaş ilçesi sanayisi, tarımı ve gelişen hayvancılığı ile ileriki yıllarda bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda aralıksız olarak halkımıza etmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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