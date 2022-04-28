Altıntaş Beşkarış Barajında amatör balık tutma yarışması ile ilgili denetim ve kontroller

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Beşkarış Barajında yapılması planlanan amatör balık tutma yarışması ile ilgili yerinde denetim ve kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş ilçesi Beşkarış Barajında yapılması planlanan amatör balık tutma yarışması ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi tarafından yerinde denetim ve kontroller gerçekleştirildi.