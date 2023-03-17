Altıntaş Beşkarış Barajı için sulama öncesi durum değerlendirmesi yapıldı

Altıntaş ilçesinde düzenlenen toplantıda Altıntaş Ovasında bulunan Beşkarış Barajının sulama sezonu öncesi durum değerlendirmesi yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke,” Kaymakamımız, Bilal Basrı, DSİ Bölge Müdürümüz, Kağan Şan, DSİ yetkilileri, Ziraat Odası Başkanımız Sadettin Koşmaz ve muhtarlarımız ile birlikte, Beşkarış Barajı Sulama sezonu öncesi durum değerlendirmesi yapıldı” dedi.