banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.

KÜTAHYA 11.05.2021, 12:04
Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz sınırları içerisinde ve sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını bulup, tam kapanma döneminde onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokaklarda aç kalan hayvanlarımıza düzenli olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte yiyecek veriyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın tedavileri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizin kısa sürede bu salgından kurtulması en büyük dileğimizdir’’ dedi.
Yorumlar (0)
18°
açık