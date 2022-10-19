Altınkent Ortaokulu Portekiz’den döndü

İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) "Bilgi İşleme Ajanları" isimli Erasmus+ KA229 projesinde, Gediz Altınkent Ortaokulu Portekiz’in Viseu şehrinde proje çerçevesinde çeşitli etkinliklerde yer aldı. Ev sahibi Portekiz Okulu ESEN (Escola Secundria de Emdio Navarro ) liderliğinde proje aktivitelerinden olan “Arttırılmış”- “Sanal Gerçeklik” uygulamaları ve “Robotik Kodlama” aktiviteleri başarıyla tamamlandı. Serbest zamanlarda Viseu, Porto, Lamego, Douro, Pinhao, Coimbra, Aveiro ve Costa Nova şehirlerinde Portekiz kültürünü tanıtıcı etkinliklere katılım sağlandı.

Hareketlilik programı katılım belgelerinin alınmasıyla son buldu.