Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde konuştu. Bu yıl TÜBİTAK Ödüllerinde 18 bilim insanına, TÜBA ödüllerinde ise 43 bilim insanına ödül verileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları özverili çalışmalarla 2020 yılında ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik etti.

Ödül alan bilim insanları arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan da yer aldı. Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan 2019 yılında yayımladığı Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2020 TÜBATESEP ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBAGEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBATESEP’ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan TÜBA Ödülleri sahiplerini buldu. Akademiden yapılan açıklamada, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında TÜBATESEP ödülüne layık bulunan üç yazardan biri oldu.

2019 yılında yayımlanan Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle bu ödülü kazanan Prof. Dr. Özcan, 2018 yılında da Moğol Rus İlişkileri (12231341) adlı eseriyle aynı ödüle layık bulunmuştu.

Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.