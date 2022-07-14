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Alt yapı yatırımları meyvesini veriyor

Kütahya Belediyesi, son üç yılda alt yapıya yaptığı yatırımlarla Kütahya’da muhtemel sel baskınları ve yaşanabilecek felaketlerin önüne geçti.

KÜTAHYA 14.07.2022, 10:16
Alt yapı yatırımları meyvesini veriyor

Kütahya Belediyesi, son üç yılda alt yapıya yaptığı yatırımlarla Kütahya’da muhtemel sel baskınları ve yaşanabilecek felaketlerin önüne geçti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Son üç yılda alt yapı yatırımları olarak, özellikle Zafertepe, Bahçelievler, Ziraat, Fuat Paşa Mahalleri başta olmak üzere sanayi sitesinin bölgeleri ve diğer mahallelerimizde 40 kilometre yağmur suyu hattı, 25 kilometre kanalizasyon ve 90 kilometre içme suyu hattı döşedik. Yaptığımız bu yatırımlarla vatandaşlarımızı su baskınlarından kurtardık" denildi.

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