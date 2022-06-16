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Alt geçitte püskürtme beton duvar çalışması
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Gazi Alt Geçidi yan duvarlarında yaşanan sıkıntının çözümü için püskürtme beton ile duvar yapım çalışmasına başladı.
KÜTAHYA 16.06.2022, 11:14
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Gazi Alt Geçidi yan duvarlarında yaşanan sıkıntının çözümü için püskürtme beton ile duvar yapım çalışmasına başladı.
Sanayi sitesi içerisinde yer alan Ertuğrul Gazi Alt Geçidi duvarlarında yer kaplamaların patlaması ile birlikte, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan sorunun çözümü için alt geçitte çalışma başlattı.
Püskürtme beton ile duvar yapımı çalışması başlarken, yapılan çalışma ile birlikte yan duvarlardan akan yağmur sularının da önüne geçilecek. Çalışma sonrasında alt geçitte muhtemel kazaların önüne geçilirken, geçidin görüntüsü de yenilecek.