Alkollü olduğu iddia edilen sürücü hurdaya dönen araçtan yaralı kurtarıldı

Kütahya’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce refüje, ardından da servis minibüsüne çarptı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı trafik kazası Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 43 UT 097 plakalı otomobil, hızla ilerlerken alt geçide girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından yoldan geçen servis minibüsüne çarptı. Kaza sonrası durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. 192 promil alkollü olduğu ileri sürülen öğrenilen sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkartarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.