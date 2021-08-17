Alim Işık: "Kütahya için çalışıyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Kent Konseyi temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Kütahya için çalıştıklarını ifade eden Başkan Işık, gelen öneri ve taleplerinde değerlendirileceklerini ifade etti.

Kütahya Belediyesi meclis toplantı salonunda, Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya ve Kent Konseyi Temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait planlanan projeler ve bütçe hakkında bilgi verdi.

Başkan Işık projelerin tanıtımını yaptığı istişare toplantısında, Kent Konseyi Temsilcilerinin talep ve öneriler alındı. Ayrıca toplantıda Kütahya’nın sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alındı.

Başkan Işık, katılım gösteren herkese teşekkür ederken, amaçlarının Kütahya olduğunu belirtti.

Işık, Kütahya’ya yapılacak hizmetlerin katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yapılması adına Kent Konseyi ile sık sık bir araya geleceklerini ifade etti.