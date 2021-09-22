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Ali Paşa Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları tamamlandı

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler elektrik hatlarının yer altına alındığı ve temiz su hattının değişmesi ile birlikte Ali Paşa Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını tamamladı.

KÜTAHYA 22.09.2021, 16:06
Ali Paşa Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları tamamlandı

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler elektrik hatlarının yer altına alındığı ve temiz su hattının değişmesi ile birlikte Ali Paşa Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yunus Emre ve Ali Paşa Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Daha konforlu bir ulaşım için çalışmalarını planlanan program dahilinde devam ettiren ekipler, Ali Paşa Mahallesi’nde elektrik hatlarının yer altına alındığı ve temiz su hattının yenilendiği Sebilerenler Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Hamza Güner Sokak, Takva Sokak, Osman Öğüt Sokak, Üçbey Sokak, Mehmet Akman Sokakta üst yapı ve asfalt çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların bu hafta içinde tamamlanması planlandı.

Ekipler, diğer taraftan Yunus Emre Mahallesi Selimiye Caddesi’nde de asfalt çalışmasına başladı.

Yapılan asfalt çalışmaları ile mahallelerin eksikleri bir bir tamamlanırken, planlanan program dahilinde hava şartlarının elverişli olduğu zaman dilimlerinde asfalt çalışmaları diğer mahallelerde de devam edecek.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ve Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Arı ile birlikte asfalt çalışması yapılan cadde ve sokaklarda incelemede bulunarak, yapılan hizmetlerin Kütahya’ya ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

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