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Ali Güral Lisesi’ne “EBA” Destek Noktası açıldı
ALİ GÜRAL LİSESİNE “EBA” DESTEK NOKTASI AÇILDI
KÜTAHYA 10.09.2020, 12:02
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ali Güral Lisesi’nde EBA Destek Noktası açılışına katıldı
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Ali Güral Lisesi’nde "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası" açılışını yaptılar.
Açılış kurdelasını kesen Müdür Başyiğit, EBA Destek Noktasının internet imkanı olmayan öğrenciler için hizmete sunulduğunu ifade ederek, hayırlı olması diledi. EBA Destek Noktasını gezen Başyiğit, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.
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