Aldıkları eğitimle yemek yapmanın püf noktalarını öğreniyorlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri geleceğin usta aşçıları olmak için eğitim görüyor.

Tavşanlı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği aşçı yardımcılığı ve çıraklığı kursları ilgi gördü.

Tavşanlı’daki kursta, Osmanlı mutfağı ile yöresel yemekler öğretilirken, hazırlanan yemekler de çok beğeni aldı. Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen kursa katılan 25 kişi birbirinden lezzetli yemekler yapmak için yarışırken kursiyerler hazırladıkları yemekleri birbirlerine ikram ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Aşçı eğitimcisi Ayhan Çağlar, "Halk Eğitim Merkezimizin gençlere ve ev hanımlarına yönelik yapmış olduğu aşçı çıraklığı kursu 178 saat ve ikinci aşama olan 450 saat aşçı yardımcılığı kursumuz mevcut şu anda. Oldukça fazla da talebimiz var ve yaklaşık 200 kişiden de talep var. Birçok kursiyerimiz ev hanımı ve her halükarda evde yemek yapıyor. Fakat evde doğru bildikleri bazı şeylerin yanlış olduğunu göstermek, 10 -20 kişilik değil de 80 -100 kişilik yemek yapmanın püf noktalarını göstermek buradaki amacımız" dedi.

Kursiyerler bazı doğru bildiklerinin yanlış olduğunu burada öğrendiklerini ifade ederken yemek yapımının ve sunumun püf noktalarını öğrendiklerini belirterek Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Alparslan, "Kursiyerlerimiz çok iyi yemek yapıyorlar. Hepsinin iyi birer aşçı olacaklarına inanıyorum” dedi.