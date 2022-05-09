Albay Kırbaç’tan Kütahya Çölyak Derneği’ne ziyaret

Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç, Dünya Çölyak Günü münasebetiyle Kütahya Çölyak Derneğini ziyaret etti.

Berberindeki Jandarma Personeli ile birlikte Kütahya Çölyak Derneğine ziyarette bulunan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Albay Kırbaç, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Çölyak hastalarının kullanması için alınan glutensiz erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Dernek Başkanı Nuray Sayıner’e teslim etti.