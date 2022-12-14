Akşinik köyünde dere ıslah çalışması başladı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Akşinik köyünde taşkınlara sebebiyet veren ıslah çalışması başladı.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere ıslah çalışması 377 metre uzunluğunda olup; duvarları taş duvar, tabanı beton ve 5 adet köprü geçişi yapılacağı bildirildi.

Bu konuda bilgi veren AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, “Devlet Su İşleri tarafından Akşinik köyümüzde dere ıslah çalışmasına başlandı. Aşırı yağışlarda taşkınlara sebebiyet veren derenin ıslahı yüklenici firma Alver inşaat tarafından ıslahına başlandı. Dere ıslahı çalışması 377 metredir. Derenin duvarları taş duvar olacak ve tabanı ise beton yapılacaktır. Ayrıca dere üzerinde 5 tane geçiş için köprü yapılacaktır. Akşinik köyümüzdeki dere ıslah çalışmasının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.