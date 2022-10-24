Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Kütahya’da

Konya’nın Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Meclis Başkanı Yılmaz Ve Genel Sekreteri Koyak’a Ziyaret

Bir dönem Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürütmüş halen Konya’nın Akşehir ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Salih Akkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Akşehir ilçesi Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’ı, DPÜ’de yapılacak olan Nasrettin Hoca Konferansı’na davet etti.

Davetten duydukları memnuniyetlerini dile getiren Meclis Başkanı Yılmaz ve Genel Sekreteri Koyak, Başkan Akkaya’ya çalışmalarında başarılar dilediler.