Akkent Mahallesi’nde peyzaj çalışması

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler 1453 konutları ve Akkent Mahallesi’nde kapsamlı bir şekilde peyzaj çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1453 konutları ve Akkent Mahallesi’nde başlattıkları peyzaj çalışması ile ağaç dikimi, çimleme, bodür kilit taşı bakımı, sulama sistemleri revizyonu, toprak tesviyesi işlemlerini aynı anda yürüterek, her iki yaşam alanın daha estetik görünmesini sağlayacak.

Saha ekiplerini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yeni yerleşim alanı olan 1453 Konutları ve Akkent Mahallesinde yapılan çalışmaların her iki yerleşim alanın yaşam görsel güzelliğine değer katacak olduğunu belirtti. Şehir yaşamının gereği olarak peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Işık, çalışma yapan ekiplere kolaylıklar diledi.