Akdağ’da iki mevsim bir arada

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan Akdağ, ziyaretçilerine sonbahar ve kışı bir arada yaşatıyor.

Kütahya’nın 2 bin 120 rakımlı dağı olan Akdağ’da, sonbahar ve kış aynı anda yaşanıyor.

Akdağ’ın eteklerinde sonbahar renkleri hüküm sürerken, dağın yüksek kesimleri ise son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyenler Akdağ’da güzel manzaranın keyfini sürüyor.

Akdağ’ı ziyaret edenlerden Kütahyalı yaban hayatı ve doğa fotoğrafçısı Alperen Akdemir, “Gediz ilçemizin Akdağ’ına gittim. Kış gelmeden karlı dağları gördüm, karın üstünde yürüdüm. İki mevsimi aynı günde yaşadım. Akdağ’ın yaban hayatını belgelemeyi planlarken böyle bir güzelliği de yaşamış oldum. Ülkemiz cennet ama onu korumak ve kirletmemek bizim elimizde" diye konuştu.