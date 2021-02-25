Akdağ’a seyir terası ve piknik alanları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan 2 bin 220 metre yükseklikteki Akdağ’da seyir terası ve piknik alanları yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemizde 2220 metre yükseklikte olan Akdağ’da incelemelerde bulunduk. Seyir terası, piknik alanı ve oyun yerlerinin yapmayı planladığımız alanlarda komisyon üyelerimizle birlikte incelmelerde bulunduk. Muhteşem doğası ve eşsiz güzellikleriyle Akdağ’da Kütahya tanıtımı için yatırımlar yapmak hedefimiz’’ ifadelerini kullandı.