Akademisyenlerin projesi kabul edildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan (MYO) Doç. Dr. Ayşe Koçak Sezgin’in yürütücüsü olduğu “Şeker Hastalığı Kaynaklı Böbrek Hasarının Tedavisine Yönelik Araştırma Projesi” Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Meliha Koldemir Gündüz, Öğr. Gör. Dr. Güllü Kaymak, Öğr. Gör. Elif Aydın, Doç. Dr. Ayşenur Değer, Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aydın söz konusu projede araştırmacı olarak yer aldı.

Projelerinin amacından bahseden ve diyabet hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Koçak Sezgin, “TÜSEB A grubu Acil Ar-Ge projelerinin amacı kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti gibi sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir. Diyabet (şeker hastalığı) böbrek hasarına yol açarak diyabetik nefropati hastalığının gelişmesine neden olabilir. Bu hastalık, takip ve tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği, en sonunda da yaşam kaybına yol açabilir. Diyabetik nefropati için etkin bir tedavinin planlanması ve yeni nesil ilaç kombinasyonlarının araştırılması hastanın yaşam kalitesi için mühimdir. Dolayısıyla, gerçekleştirilecek proje kliniğe yeni veri sağlama açısından önemlidir. Projenin tamamı üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecektir” dedi.