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AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK PARTİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANLIKLARI, YENİ AKİT GAZETESİ YAZARI ABDURRAHMAN DİLİPAK'IN KADINLARA YÖNELİK HAKARET İÇEREN KÖŞE YAZISI NEDENİYLE 81 İLDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.

KÜTAHYA 12.08.2020, 13:57
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AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, "19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. ’Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur" dedi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Zeyrek Özçay ile birlikte parti il binasında düzenlediği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar."

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