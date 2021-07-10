AK Parti’den “Sıfır atık” kampanyasına destek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığınca başlatılan sıfır atık ve geri dönüşüm kampanyası kapsamında Sera AVM de kurulan atölyesine getirdikleri atıklarla dönüşümüne destek olduklarını belirtti.

Dünya’da yılda yaklaşık 2,1 Milyar ton atık oluştuğuna dikkat çeken Başkan Ceyhun,” Bunların Sadece yüzde 16’sı geri dönüşüm yapılabiliyor. Atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi bireysel çabalara bağlıdır. Sağlıklı yarınlarımız için farkındalık oluşturabilmek adına, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığımızca başlatılan sıfır atık ve geri dönüşüm kampanyası kapsamında Sera AVM de kurulan atölyemize geleceğimizin teminatı kıymetli kardeşlerimiz tarafından getirilen atıkların geri dönüşümüne destek olduk. Duyarlı davranışlarından dolayı katkıda bulunan kardeşlerimize ve kampanyada özveri ile çalışan Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanımız Esra Zeytin Sürücüoğlu başkanımıza komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.