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AK Parti’den kan bağışı kampanyasına destek
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
KÜTAHYA 25.12.2020, 21:58
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.Pandemi nedeniyle ’Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Her alanda varlığını hissettiren AK Parti İl Teşkilatlarımızla bu konuya duyarsız kalmama adına teşkilat mensuplarımızla birlikte Türk Kızılayı Kütahya Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek kan bağışında bulunduk. Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm hemşerilerimizi Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.
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