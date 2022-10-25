AK Parti’den ’43 Günde Kütahya’ programı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’43 Günde Kütahya’ programının tanıtımı yapıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya il genelinde 73 bin üyeye sahip olduklarını dile getirdi. Önsay, "43 günde Kütahya lansman toplantımız büyük bir coşku ile başlamıştır. Hezar Dinari Kültür Merkezi’ndeki etkinliğimize, il ve ilçe tüm teşkilatlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yoğun katılım sağladı. Teşkilatlarımızdan 43 günde yapacağı ziyaretler ile ilgili beklentiler gündeme getirildi, bilgi verildi. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tanıtım toplantısında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Hüseyin Öztürk, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı ve Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da birer konuşma yaparak, etkinlikle ilgili görüşlerini dile getirdiler.