AK Parti’de kongre heyecanı başlıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav, Gediz ve Şaphane 7. Olağan ilçe kongrelerinin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un yaptığı açıklamaya göre, Şaphane ilçe kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’da Şaphane Kır Düğün Salonunda, Simav ilçe kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te Simav Kültür Sarayı Konferans salonunda, Gediz ilçe kongresi ise yine 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi Bahçesinde yapılacak.