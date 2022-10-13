AK Parti’de Genişletilmiş Danışma Meclis Toplantısı

Emet AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından genişletilmiş ilçe danışma meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Emet İlçe Başkanlığımız tarafından organize edilen, genişletilmiş ilçe danışma meclis toplantısı için Emet ilçemizi ziyaret ettik. Toplantımızda, belediye ve partinin yatırımları ve yapılan çalışmaları ele aldık. Toplantı sonrası ilçe yönetimimiz, halkımız ve esnaflarımız ile bir araya geldik hasbihal ettik.

Misafirperverlikleri için Emet İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan başta olmak üzere tüm ilçe teşkilat mensuplarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz” dedi.