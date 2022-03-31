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AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Emet Caddesi üzerindeki giyim mağazası AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının kurdele kesimi ve dualarla açıldı.
KÜTAHYA 31.03.2022, 13:30
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Emet Caddesi üzerindeki giyim mağazası AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının kurdele kesimi ve dualarla açıldı.
Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kul ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın yaptığı dua sonrası açılış gerçekleşti. Davetliler yeni açılan işyerini ziyaret ederek hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulundular.