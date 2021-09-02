banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı olsun ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından, Ankara Yenimahalle Kaymakamı olarak atanan Türker Çağatay Halim’e yeni görevinde hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

KÜTAHYA 02.09.2021, 10:52
AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı olsun ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından, Ankara Yenimahalle Kaymakamı olarak atanan Türker Çağatay Halim’e yeni görevinde hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kaymakam Türker Çağatay Halim’e, yeni görev yeri olan Ankara’nın Yenimahalle Kaymakamlığı görevinde başarılar dilediklerini belirterek, ilçede bulunduğu 6 yıllık sürede yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Halim, Başkan Kulat ve beraberindeki AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Gençlik Kolları’na ve İl Genel Meclisi üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün ile Ahmet Şimşek’e ziyaretlerinden doları teşekkür etti.

Yorumlar (0)
31°
açık