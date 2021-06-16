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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Usame Doğan getirildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Usame Doğan’ın getirildiğini duyurdu.

KÜTAHYA 16.06.2021, 12:20
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Usame Doğan getirildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Usame Doğan’ın getirildiğini duyurdu.

Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığının Usame Doğan’a emanet edildiğini belirten Başkan Sebahattin Ceyhun, “Bu kutlu bayrağı 2023’e taşıyacak Usame kardeşimize yeni görevinde başarılar dilerim. Bu vesile ile başta Ahmet Batur kardeşimiz olmak üzere, partimizin kuruluşundan bu yana azimle özveriyle fedakarlıkla görev yapan tüm kıymetli genç kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, yaptığı açıklamada, ”Rabbimiz ‘in izniyle yılmadan yorulmadan koşacak, adım atılmayan toprak, kazanılmayan gönül bırakmayacağız. Rabbim bizleri mahcup etmesin” diye konuştu.
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