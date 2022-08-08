banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’ndan aşure ikramı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, ’Aşure Günü’ etkinliği çerçevesinde, Karagöz Ahmet Paşa ve Ulu Camii’nde vatandaşlara aşure ikram etti.

KÜTAHYA 08.08.2022, 18:41
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’ndan aşure ikramı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, ’Aşure Günü’ etkinliği çerçevesinde, Karagöz Ahmet Paşa ve Ulu Camii’nde vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve parti yöneticilerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Önsay, "Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nde belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Aşure Günü’müz mübarek olsun” dedi.(EFE-)

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu