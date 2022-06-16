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Vali Ali Yerlikaya, “2017 - 2018 yılından itibaren İstanbul’da toplam 14 hastanemizde “Öğretmenim Elimden Tut” projesi ile bin 19 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi”
AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay oldu
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine, İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay atandı.
KÜTAHYA 16.06.2022, 15:01 16.06.2022, 15:10
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine, İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay atandı.