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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay oldu

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine, İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay atandı.

KÜTAHYA 16.06.2022, 15:01 16.06.2022, 15:10
AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay oldu

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine, İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay atandı.

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