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AK Parti İlçe Başkanı Ciner’in babası Korona’ya yenildi

Kütahya’nın Emet ilçesi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in Babası Hasan Ciner, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KÜTAHYA 23.05.2021, 23:02
AK Parti İlçe Başkanı Ciner’in babası Korona’ya yenildi

Kütahya’nın Emet ilçesi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in Babası Hasan Ciner, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir süredir Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde Korona virüs nedeniyle tedavi gören AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in babası Hasan Ciner, durumu ağırlaşınca Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bu sabah sevk edilmişti. 63 yaşındaki Ciner, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Ciner’in ölümü Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.
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