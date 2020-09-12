AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
AK PARTİ HEYETİ AİZONAİ ANTİK KENTİ'Nİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Kütahya protokolü, M.Ö. 3 bin yıllarına kadar dayanan tarihi ile Frig ve Roma dönemine ait eski yapıtların yer aldığı, kültürel yapısıyla sanat çevreleri tarafından ikinci Efes olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kentini ziyaret etti.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize partimizin AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu için gelen AK Parti İl Koordinatörümüz Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekillerimiz Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler,tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyada benzersiz açık hava müzelerinden biri olan Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret ettiler. Antik kentimiz Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, dünyanın ilk borsası ve içerisinde barındırdığı eşsiz güzelliklerle tüm ziyaretçilerimizi Korona virüs tedbirlerine uyularak beklemektedir’’ dedi.
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