AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Hisarcık ziyareti

Kütahya’da düzenlenen İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hisarcık ilçesini ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” İzmir Millet Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Tanıtım Medya Başkanımız Hamza Dağ, Tanıtım Medya Başkan Yardımcımız, Ege Bölge Koordinatörümüz Ömer Arvans, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcılarımız Osman Zeybek Zeybek, Yılmaz Kocatürk Kocatürk, Ömer Tunçay, Ahmet Karabulut ve beraberlerindeki heyet ile ilçemizi ziyaret ettiler. Misafirlerimizi Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan, Kadın kolları Başkanımız Havva Özaydın, Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mustafa Şen, İbrahim Kılıç ve teşkilatımızla ile birlikte karşıladık. Belediye Başkanlığımızda Hisarcık İlçemiz ve Köylerimiz ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduk. İstek ve temennilerimizi kendilerine ilettik. Başta bizleri kırmayarak zaman ayıran kıymetli hemşerimiz Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Başkanımıza, Ege bölge koordinatörümüze, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile Belediyeyi ziyaretinde ilçeye yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi vererek, devam eden projeler için desteklerini istediğini söyledi.

Başkan Çalışkan,” Hisarcık için yıllardır her konuda desteklerini esirgemeyen başkanıma bu nazik ziyaretleri için ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a Hisarcık’lı kadınlar tarafından hazırlanan el işlemesi Esmaül Hüsna’yı takdim etti.