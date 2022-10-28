Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazılarda çeşme, ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında çeşme ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamasına,” Aizanoi Antik Kenti’nde, bir akşam heyecanı” diye başlayan Vali Çelik, “ Kazı çalışmalarına geçen yıl başladığımız agorada, anıtsal kapı ve antik dükkanların ardından bu kez de çeşme ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldı. Bizi heyecanlandıran o muhteşem eseri az önce yerinde gördük. Bu güzelliği siz de görün istedim” ifadelerine yer verdi.