Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ’’İnsanlığın ortak mirası Aizanoi’nin kalbi Agora’da başlayan kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran gelişmeler yaşıyoruz. Dumlupınar Üniversitemiz tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında antik kentimizin maddi ve manevi olarak en önemli alanlarından biri olan Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı. Şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz ve dünya için çok önemli olan Aizanoi’yi inşallah el birliğiyle geleceğe taşıyacağız’’ dedi.

Belediye Başkanı Halil Başer, son dönemde Antik Kent için önemli gelişmelerin yaşandığını ifade etti.