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Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarını Kaymakam Armağan Yazıcı ve Belediye Başkanı Halil Başer yerinde inceledi.

KÜTAHYA 14.07.2021, 09:34
Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarını Kaymakam Armağan Yazıcı ve Belediye Başkanı Halil Başer yerinde inceledi.

Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti’nde yapılan kazılar titizlikle devam ediyor.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakam Armağan Yazıcı, Kazı Başkanı Gökhan Coşkun ve Kazı Başkan Yardımcısı Fikret Özbay ile birlikte Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarının son durumunu inceledik. Mevcut durum hakkında bilgiler aldık. Kazı çalışmalarımız hummalı bir şekilde Dumlupınar Üniversitesi tarafından devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda Çavdarhisar ilçemizin ve antik kentimizin il ve ülke turizmine kazandırılması noktasında yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, milletvekillerimize ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
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