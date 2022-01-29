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Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 2012’de dahil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
KÜTAHYA 29.01.2022, 10:49
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 2012’de dahil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Çavdarhisar Kaymakamlığının medya hesabından paylaştığı Aizanoi Antik Kenti ve Zeus Tapınağı’nın kar yağışı sonrası kartpostallık fotoğrafları büyük beğeni aldı.
Aizanoi Antik Kenti kültürel yapısıyla sanat çevrelerince ’İkinci Efes olarak bahsediliyor.