Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlköğretim Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Geleceğin teminatı çocukların, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük gayretlerle ilçenin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığını belirten Kaymakm Çiçek, ’’Bu yıl dünya genelinde baş gösteren Korona virüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de çocuklarımız okullarından uzak kalsa da, inanıyorum ki normalleşeceğimiz günlere yeniden hep birlikte kavuşacağız ve eskiden olduğu gibi okullarımız yine çocuklarımızın sesleriyle yankılanacaktır” dedi.

Çiçek, ’’Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletimizin hayatını şekillendirecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse; eğitime o kadar önem vermek durumundadır. Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır” sözleri, eğitimin önemini açıkça ifade etmektedir. Amacımız, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirebilmektir. Bunun için; idare, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitim hayatını tamamlamaları için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilçemiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.