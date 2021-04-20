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Ahşap ev kül oldu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Zobu köyünde 2 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

KÜTAHYA 20.04.2021, 05:56
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Ahşap ev kül oldu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Zobu köyünde 2 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Yahya Koç (64) ve Elmas Koç (64) ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi tamamen saran alevler Çavdarhisar, Altıntaş ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile diğer evlere sıçramadan 3 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çiftin tüm eşyaları kül oldu. Yangın esnasında evde bulunan yaşlı çiftin, komşuları tarafından evden çıkarıldığı ve yangından yara almadan kurtarıldığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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