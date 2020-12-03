Ahmet Yakupoğlu resim yarışması sonuçlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması’nın kazananları açıklandı.

Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışmasına toplam 49 eserin katıldığı ve jüri oylaması sonucu dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eserlerin açıklandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi,” Prof. Dr. Levent Mercin Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Ahmet Şinasi İşler, Prof. Dr. Metin Eker ve Doç. Dr. Selda Mant Menay’ın seçici kurul olarak yaptıkları bağımsız oylama sonucunda bir eser 5 bin TL’lik büyük ödül almaya hak kazanırken, iki eser 3 bin TL’lik başarı ödülü almıştır. Ayrıca dört eser 2 bin TL’lik jüri özel ödülü almış ve üç eser ise bin TL’lik sanatsal malzeme ödülüne layık görülmüştür. Toplamda 10 ödülün sahibini bulduğu yarışmaya pandemi döneminde olunmasına rağmen hepsi birbirinden kıymetli eserlerle katılım sağlanmış olması, Ahmet Yakupoğlu adının yaşatılmasına katkı sağlamıştır. Ödül töreni ve sergileme, yürütme kurulunun aldığı karar doğrultusunda Covid-19 pandemi sürecinden dolayı daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir. Ödül alan eserlerin sahiplerini kutlarken, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak başarılarının devamını dileriz”

Açıklamada, dereceye giren eserler dışındaki eserlerin sahiplerine ulaştırılmasının düzenlenecek sergiden sonra yapılacağı, dileyen yarışmacıların eserlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan Ahmet Yakupoğlu Resim Galerisi’nden verilecek belge karşılığında bağışlayabileceklerinin bilgisi verildi.