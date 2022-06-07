Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri projelerini sundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler birbirinden farklı projelerini görücüye çıkardı.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde kurulan bilim sergisinin açılışı için tören düzenlendi.

Hazırlanan bilim fuarına 43 öğrenci ile 20 proje görücüye çıktı. Bu yıl projede 13 öğretmen de danışman olarak görev yaptı.

Belediye başkan vekili Mehmet Ali Akar, Milli eğitim şube müdürleri Süleyman Akay ve Sedat Koca, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve farklı okullardan öğrenciler fuarı ziyaret etti. 4006 bilim fuarların amacı öğrencilere proje aşamalarının kavratılması ve ilerde yapacakları projelere temel oluşturmak olduğu ifade edildi.

Projeler içerisinde Teknofest, teknoloji yarışlarında yarı finale kalan " Engelsiz Yol" adlı proje en çok dikkat çekenler arasında idi.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferhat Ural, bilim sergisi açılış törenine katılım sağlayan davetlilere teşekkür etti.