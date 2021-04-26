Ahmet Öztürk, köycülük yazıtlarını gün yüzüne çıkardı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren tarihçi yazar Ahmet Öztürk, uzun yıllar üzerinde çalıştığı “Doktorlar Köy Yollarında” eserini okurla buluşturdu.

Türkiye’de ilk kez Köycülük Hareketi’ne ilişkin yazıtların yer aldığı çalışmada Reşit Galip ve yol arkadaşlarının Anadolu’yu karış karış gezerek köylüyü kalkındırma adına giriştiği seferberlik hareketi yer alıyor. Eserde, Osmanlı’da köylü halkın sosyo ekonomik durumu, Köycülük hareketlerinin Osmanlı’ya gelmesi ve etkileri, Türk Ocakları bünyesinde Köycüler Cemiyeti’nin kurulması, Tavşanlı’da köycülük hareketleri, Dr. Reşit Galip’in yazdığı Köycülük notları, Emet’te köycülük hareketleri, Dr. Fazıl Doğan’ın Emet’te faaliyetlerine dair hatıraları, Bozüyük’te köycülük hareketleri, Köycüler Cemiyeti’nin yazışmalarının toplandığı Köycüler dosyası yer alıyor.

Eserle ilgili görüşlerini ifade eden tarihçi yazar Ahmet Öztürk, "1919 yılında İstanbul’dan kalkıp gönüllü olarak Anadolu’daki köylere gidip nasıl ki salgın hastalıkları önlemek için çalıştılarsa günümüzde de bu küresel salgın sürecinde tüm benlikleriyle uğraş veren sağlık çalışanlarımız vardır. Bu kitabı tüm gazi ve şehitlerimize, ayrıca gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza ithaf ediyorum. Var olsunlar." diye konuştu.