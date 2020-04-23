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Ahmet Erbaş: "Zor bir süreçten geçiyoruz, ama üstesinden geleceğiz"

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ, MHP KÜTAHYA İL BAŞKANI FERHAN YILDIRIM İLE BİRLİKTE KÜTAHYA TİCARET BORSASI (KÜTBO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECATİ GÜLTEKİN’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Ahmet Erbaş: "Zor bir süreçten geçiyoruz, ama üstesinden geleceğiz"

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ, MHP KÜTAHYA İL BAŞKANI FERHAN YILDIRIM İLE BİRLİKTE KÜTAHYA TİCARET BORSASI (KÜTBO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECATİ GÜLTEKİN’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:53
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Ahmet Erbaş: "Zor bir süreçten geçiyoruz, ama üstesinden geleceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ile birlikte Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, borsanın kurumsal yapısı, üye profili ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal alanda yapılan çalışmaları ve TOBB öncülüğünde hayata geçirilen ekonomik tedbirler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kütahya ve ilçelerde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Milletvekili Ahmet Erbaş, yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, yapılan çalışmalar ve tedbirler ile birlikte en kısa sürede bu durumun atlatılacağına inandığını dile getirdi. Ahmet Erbaş, bu dönemde kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmenin önemli olduğunun altını çizerek, sorunların paylaşımı ve çözüm üretme konusunda etkin iletişim ve işbirliğinin sürdürüleceğini söyledi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin Milletvekili Ahmet Erbaş’a ve MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım’a teşekkür etti.

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